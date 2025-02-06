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Саудовская Аравия резко повысила цены на свою нефть

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  • 6.02.2025, 17:43
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Саудовская Аравия резко повысила цены на свою нефть

Эр-Рияд отказывается от предложений Трампа.

Саудовская Аравия пока не реагирует на призывы Дональда Трампа нарастить добычу, чтобы сильно снизить мировые цены на нефть. Она следует собственным интересам и даже решила повысить котировки для европейских и азиатских покупателей.

Стоимость Arab Light, основного сорта, поставляемого в Азию, с марта будет увеличена на $2,4 за баррель – это максимальный рост с августа 2022 г., когда нефть марки Brent, главный мировой ориентир, торговалась в районе $100 за баррель после скачка, вызванного российским вторжением в Украину. В результате Arab Light станет на $3,9 за баррель дороже, чем корзина нефти «Оман/Дубай», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщении Saudi Aramco.

Для европейских компаний, которые решат приобрести саудовскую нефть с поставкой в марте, госкомпания повышает цену на $3,2 за баррель. А вот для покупателей из США рост будет совсем небольшим – $0,1-0,3 за баррель.

После сообщения Saudi Aramco цены на нефть перешли от снижения к росту: к 17.00 по Минску и Brent, и американский сорт WTI прибавляли примерно по 0,4% до $75 и $71,4 за баррель соответственно.

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