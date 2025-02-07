ВСУ взяли два населенных пункта в Курской области, еще один — в «огневом мешке» 7.02.2025, 12:34

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Подробности нового контрнаступления.

Вчера, 6 февраля, украинские силы снова застали врасплох армию Путина на Курщине. Две группы выдвинулись из Суджи: одна в сторону Черкасской Конопельки, а вторая в сторону Русской Конопельки, сообщает Dialog.UA.

Z-паблики уверяют, что ВСУ выдвинулись на позиции ВС РФ с помощью 30-50 единиц бронетехники. Из-за плохой погоды операторы дронов ВС РФ не сумели работать в полную силу.

Как итог российский военкор Романов утверждает, что под ВСУ сейчас находятся Фанасеевка и Черкасская Конопелька.

При этом якобы в районе этих населенных пунктов есть российские войска, однако их мало и они ждут подкрепление, если такое будет вообще.

Романов утверждает, что ВСУ добились успеха на этом участке фронта и в результате вранья командиров ВС РФ о реальной обстановке на поле боя.

Z-паблики пишут, что вчера был снят командир 11-й бригады ВДВ, однако новый командир, скорее всего, ситуацию на поле боя не изменит.

Также военные эксперты утверждают, что российские войска, находящиеся в Куриловке, попали в «огневой мешок».

Главная задача ВСУ – пробить путь к линии снабжения к границе и заодно отрезать вражеские силы, находящиеся на линии фронта, от тыла.

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