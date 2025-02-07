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«15 минут назад закончился бой под Купянском»

  • 7.02.2025, 14:28
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«15 минут назад закончился бой под Купянском»

Командир ВСУ рассказал, как удалось ликвидировать бронетехнику россиян.

На востоке Харьковской области ВС РФ отправились в очередной штурм, но украинским защитникам удалось вовремя обнаружить и ликвидировать силы противника, передает издание «Объектив» со ссылкой на интервью командира 429-го ОПБС ВСУ «Ахиллес» Юрия Федоренко.

«15 минут назад закончился бой. Противник на Купянщине пошел снова в очередной штурм, карусельный, с применением бронетехники: танчик, легкобронированная техника, которая служит в качестве своеобразного «такси» для штурмовой пехоты противника... Удалось своевременно выявить противника», – подчеркнул украинский офицер.

Федоренко рассказал, что ВСУ обезвредили практически весь штурмовой потенциал ВС РФ, который двигался в сторону наших позиций.

«Из четырех единиц бронетехники противника три были ликвидированы за счет дронов и одна за счет противотанкового средства», – добавил он.

Украинские защитники продолжают успешно отбивать атаки российских захватчиков на Купянском направлении и других участках фронта.

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