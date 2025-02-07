ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов под Покровском
- 7.02.2025, 16:40
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Видеофакт.
На Покровском направлении украинские защитники взяли в плен группу военнослужащих оккупационной армии РФ.
Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в 3-й бригаде оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
Как рассказали бойцы Нацгвардии, группа из пяти российских наемников предприняла попытку штурма, но, попав под плотный огонь, укрылась в частном доме.
Продолжать бой или отступить захватчики уже не смогли, поэтому добровольно сдались в плен.
«Еще один россиянин — единственный из своей штурмовой группы, который выжил — шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен», — рассказали украинские воины, опубликовав соответствующие кадры.
Таким образом украинские воины пополнили «обменный фонд» сразу шестью оккупантами.