Глава Пентагона: Страны НАТО были и будут союзниками США

Глава Пентагона: Страны НАТО были и будут союзниками США2
- 7.02.2025, 20:08
Пит Хегсет приедет в Европу на министерскую встречу НАТО.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти США намерены призвать партнеров по Североатлантическому альянсу (НАТО) наращивать расходы на оборону. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками Пентагона в пятницу. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что страны НАТО «были и будут» союзниками США.
«Мы едем в Европу на следующей неделе на министерскую встречу НАТО, чтобы говорить с нашими друзьями, которые были и будут нашими союзниками, но мы также должны поощрять их продолжать делать шаги вперед в рамках расходов на их индустриальную базу», — сказал Хегсет.
Заседание министров обороны стран-членов объединения пройдет 13 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ожидается, что министры обсудят вопрос увеличения расходов на оборону альянса.
В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте анонсировал увеличение целевого показателя по расходам на оборону. По словам генсека, он будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП. Цель в 2% от ВВП не соответствует текущим реалиям, отмечал господин Рютте. Окончательную цифру могут согласовать на саммите Североатлантического альянса летом в Гааге.