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В Белгороде BMW X7 с морпехами из Дагестана протаранила «скорую помощь»

  • 7.02.2025, 20:40
В Белгороде BMW X7 с морпехами из Дагестана протаранила «скорую помощь»

Погибли два медработника.

В центре Белгорода в ночь на 7 февраля произошло смертельное ДТП с участием BMW X7 и «Газели» «скорой помощи». Иномарка на скорости около 150 км/ч въехала в «неотложку» на перекрестке, проехав на красный свет. Два фельдшера погибли на месте. Еще четыре человека — водитель и два пассажира легковушки, а также водитель «скорой» — получили травмы. В салоне иномарки находились двое военнослужащих подразделений морской пехоты РФ из Дагестана, пишет «Пепел Белгород».

По данным издания, о принадлежности виновников аварии к вооруженным силам РФ говорит, в частности, опубликованный 27 ноября 2024 года в Instagram рилс за авторством тренера по Тхеквандо Олега Семенца. В сообщении находившиеся в BMW в момент столкновения Мурад Мусаев и Рамазан Гаджимурадов отмечены как «мои дорогие морпехи». «Вы были и останетесь в числе лучших, избранных подразделений России. По-прежнему, не смотря на все тяготы и лишения продолжаете выполнять свой воинский долг, остаетесь верны присяге прославляя Отечество и своих предков. Мы гордимся вами, как родители гордятся своими лучшими детьми, — написал под постом Семенец.

Ранее «Пепел» опубликовал фотографии 28-летнего Мусаева и 31-летнего Исы Абдурашидова, который также находился в салоне в момент аварии. Первый, одетый в военную форму, на фото позирует на фоне «Z-Камаза». Издание пишет, что Абдурашидов занимался смешанными единоборствами и был знаком со спортсменом Фёдором Емельяненко. Вместе с ним занимался 28-летний Гаджимурадов, которого был тренером по ММА. Именно на него и был оформлен автомобиль, попавший в ДТП. Все трое в результате столкновения попали в реанимацию.

Погибшие фельдшеры — это Ольга Любимова и Марина Паровышник. У первой женщины осталась дочь, а у второй погибшей — двое сыновей, рассказал главврач белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров. В УМВД по Белгородской области сообщили, что Абдурашидову, который, вероятно, управлял BMW, грозит до 7 лет лишения свободы.

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