Трамп назначил нового посла в Польше
- 7.02.2025, 20:53
Посольство США в Польше возглавит Томас Роуз.
Президент США Дональд Трамп решил назначить новым американским послом в Польше бизнесмена, комментатора и издателя консервативных взглядов Томаса Роуза.
Объявляя о назначении Роуза на дипломатическую должность, Трамп отметил, что он – «очень уважаемый бизнесмен и комментатор, который почти десять лет вел успешное радиошоу на Sirius XM».
Также Роуз был издателем и генеральным директором The Jerusalem Post – англоязычного израильского портала.
Предыдущий посол США в Польше Марк Бжезинский, номинированный президентом Джо Байденом, ушел в отставку в январе 2025 года – перед инаугурацией Трампа.