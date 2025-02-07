Трамп назначил нового посла в Польше 7.02.2025, 20:53

Анджей Дуда и Томас Роуз

Посольство США в Польше возглавит Томас Роуз.

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым американским послом в Польше бизнесмена, комментатора и издателя консервативных взглядов Томаса Роуза.

Объявляя о назначении Роуза на дипломатическую должность, Трамп отметил, что он – «очень уважаемый бизнесмен и комментатор, который почти десять лет вел успешное радиошоу на Sirius XM».

Также Роуз был издателем и генеральным директором The Jerusalem Post – англоязычного израильского портала.

Предыдущий посол США в Польше Марк Бжезинский, номинированный президентом Джо Байденом, ушел в отставку в январе 2025 года – перед инаугурацией Трампа.

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