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У бывшего главы «Роснефти» конфискуют бизнес в России

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  • 7.02.2025, 21:10
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У бывшего главы «Роснефти» конфискуют бизнес в России
Сергей Богданчиков

Сергей Богданчиков стал фигурантам иска Генпрокуратуры.

Каток национализации частного бизнеса, под который уже попали десятки компаний суммарной стоимостью более 1 триллиона российских рублей, может впервые проехаться по некогда лояльному члену кремлевской элиты.

Экс-глава «Роснефти» Сергей Богданчиков, возглавлявший крупнейшую нефтяную компанию России с 1998 по 2010 год, стал фигурантам иска Генпрокуратуры в Арбитражный суд Сахалина. Иск, аналогичный тем, что прокуроры подавали для изъятия активов по делам о незаконной приватизации 1990-х, также подан к 7 кипрским офшорам и бизнесмену Марку Гарберу. Как сообщает РБК, в числе третьих лиц в иске названо в том числе ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» — владелец Сахалинского Западного морского порта, единственного на Дальнем Востоке специализированного порт по обслуживанию нефтегазовых проектов. Богданчикову принадлежит 52% ООО «Сахалин-Шельф-Сервис.

Кавалер Ордена «За заслуги перед отечеством» двух степеней, Ордена Почета и заслуженный работник нефтегазовой промышленности Богданчиков в начале 2000-х сам участвовал в «национализации» активов «Юкоса», крупнейший из которых — «Юганскнефтегаз» — достался «Роснефти» под его руководством. В 2010 году он покинул нефтяную компанию из-за конфликта с Игорем Сечиным.

В прошлом году в России было национализировано как минимум 67 компаний с общей выручкой свыше 807,6 млрд рублей и стоимостью активов более 544,7 млрд российских рублей.

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