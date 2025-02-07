закрыть
7 февраля 2025, пятница, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За последние шесть лет Грузия не удовлетворила ни одного ходатайства белорусов о предоставлении убежища

2
  • 7.02.2025, 21:14
  • 1,230
За последние шесть лет Грузия не удовлетворила ни одного ходатайства белорусов о предоставлении убежища

За это время из Грузии было выслано три белоруса.

В 2019—2024 годах Грузия не удовлетворила ни одного ходатайства белорусов о предоставлении убежища (статуса беженца либо гуманитарного статуса), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистики МВД этой страны.

За этот период выдано 56 отказов (в том числе 35 лицам мужского пола, 21 — женского): в 2019 году — 1, в 2020-м — 2, в 2022-м — 3, в 2024-м — 50. По сведениям «Позірку», в 2023 году заявления белорусов были фактически заморожены на той или иной стадии рассмотрения, а в 2024-м процессу было придано ускорение.

13 из 56 отказов получили несовершеннолетние (8 мальчиков/юношей и 5 девочек/девушек). Данные по остальным возрастным категориям заявителей: 18−25 лет — 3 (1 мужчина, 2 женщины), 26−40 лет — 25 (18, 7), 41−65 лет — 15 (8, 7).

Всего было подано 81 прошение о предоставлении убежища в Грузии (в том числе 48 лицами мужского пола, 33 — женского): в 2019 году — 1, в 2020-м — 2, в 2021-м — 10, в 2022-м — 7, в 2023-м — 21, в 2024-м — 40.

Несовершеннолетними либо от их имени подано 16 заявлений (9 мальчиков/юношей, 7 девочек/девушек), просителями в возрасте 18−25 лет — 11 (8 мужчин, 3 женщины), 26−40 лет — 37 (24, 13), 41−65 — 17 (7, 10).

В пункте временного размещения проживал один гражданин Беларуси — в 2020 году мужчина в возрастной категории 26−40 лет.

За последние шесть лет из Грузии выслано три белоруса: в 2020 и 2021 годах — мужчины в возрасте от 26 до 40 лет, в 2023-м — мужчина в возрастной категории от 41 до 65 лет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко