За последние шесть лет Грузия не удовлетворила ни одного ходатайства белорусов о предоставлении убежища 2 7.02.2025, 21:14

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За это время из Грузии было выслано три белоруса.

В 2019—2024 годах Грузия не удовлетворила ни одного ходатайства белорусов о предоставлении убежища (статуса беженца либо гуманитарного статуса), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистики МВД этой страны.

За этот период выдано 56 отказов (в том числе 35 лицам мужского пола, 21 — женского): в 2019 году — 1, в 2020-м — 2, в 2022-м — 3, в 2024-м — 50. По сведениям «Позірку», в 2023 году заявления белорусов были фактически заморожены на той или иной стадии рассмотрения, а в 2024-м процессу было придано ускорение.

13 из 56 отказов получили несовершеннолетние (8 мальчиков/юношей и 5 девочек/девушек). Данные по остальным возрастным категориям заявителей: 18−25 лет — 3 (1 мужчина, 2 женщины), 26−40 лет — 25 (18, 7), 41−65 лет — 15 (8, 7).

Всего было подано 81 прошение о предоставлении убежища в Грузии (в том числе 48 лицами мужского пола, 33 — женского): в 2019 году — 1, в 2020-м — 2, в 2021-м — 10, в 2022-м — 7, в 2023-м — 21, в 2024-м — 40.

Несовершеннолетними либо от их имени подано 16 заявлений (9 мальчиков/юношей, 7 девочек/девушек), просителями в возрасте 18−25 лет — 11 (8 мужчин, 3 женщины), 26−40 лет — 37 (24, 13), 41−65 — 17 (7, 10).

В пункте временного размещения проживал один гражданин Беларуси — в 2020 году мужчина в возрастной категории 26−40 лет.

За последние шесть лет из Грузии выслано три белоруса: в 2020 и 2021 годах — мужчины в возрасте от 26 до 40 лет, в 2023-м — мужчина в возрастной категории от 41 до 65 лет.

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