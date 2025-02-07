Украинский батальон «Ахиллес» отразил атаку на Купянском направлении и уничтожил технику РФ 7.02.2025, 22:22

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В пятницу, 7 февраля бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» совместно с гвардейцами 1-й бригады оперативного назначения «Буревій» и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады, уничтожили вражескую технику во время очередной атаки россиян на Купянском направлении.

Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко.

По его словам, около шести утра российские войска попытались прорваться в районе Лозовой.

«Впереди ехал танк с тралами, за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту. БПЛА-расчеты 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес уничтожили два БМП, и поразили танк», — отметил Федоренко.

25 января на Купянском направлении военные батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр вместе с гвардейцами бригады НГУ Буревій отбили атаку российских войск в районе Песчаного.

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