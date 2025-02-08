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Во Франции начали расследование против соцсети X Маска

  • 8.02.2025, 1:43
Во Франции начали расследование против соцсети X Маска
Илон Маск

Расследование инициировали после обращения депутата.

Прокуратура Парижа начала расследование работы социальной сети X, которая принадлежит основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, из-за возможного искажения ее алгоритмами работы автоматизированной системы обработки данных. Об этом сообщает France Info 7 февраля.

Как говорится в статье, следователи вместе со специалистами по киберпреступности проводят начальные технические проверки и анализируют алгоритмы X.

Расследование инициировали после обращения депутата Эрика Ботореля, добавляет СМИ.

«Я видел несколько публикаций, в которых упоминаются «авторы искаженной работы алгоритма рекомендаций» системы X. Поэтому 12 января я направил обращение в киберпрокуратуру», – написал Боторель в соцсети.

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