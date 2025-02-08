«Вторую машину грузят, третья готовится»: якута потряс масштаб потерь войск РФ

«Вторую машину грузят, третья готовится»: якута потряс масштаб потерь войск РФ1
- 8.02.2025, 8:45
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Опубликовано видео потока цинковых гробов.
В Сети появилось новое видео, свидетельствующее о колоссальных потерях российской армии в войне против Украины, пишет «Диалог.UA».
Россиянин снял на камеру самолет Минобороны РФ, который привез в Якутию новую партию «груза 200» - цинковых гробов с так называемой «СВО». Борт был заполнен телами ликвидированных оккупантов.
«Двухсотых» привезли. Парней привезли. Вторую машину загружают, третья машина готовится. Всего три грузовика «двухсотых», - заявил шокированный россиянин за кадром.
Отметим, что Якутия - это один из крупнейших регионов России. При этом он является еще и одним из наименее заселенных субъектов РФ, там проживает менее 1 миллиона человек. Благодаря «СВО» его население снижается ударными темпами.