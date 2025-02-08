закрыть
8 февраля 2025, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россию будут нагибать»: Гиркин загрустил в тюрьме

  • 8.02.2025, 12:48
  • 1,750
«Россию будут нагибать»: Гиркин загрустил в тюрьме
Игорь Гиркин-Стрелков

Z-патриот выступил с неутешительным для РФ прогнозом.

Чекист Игорь Стрелков (Гиркин), помогавший Кремлю разжигать войну против Украины, окончательно загрустил в российской тюрьме.

Он уверен, что так называемая «СВО» проиграна. Письмо Стрелкова опубликовали его соратники, передает «Диалог.UA».

Z-патриот оценил общую ситуацию в России как «весьма неважную». РФ терпит поражение как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

«Наши наступательные действия в текущем формате победу над врагом принести не могут, а вот потери приносят близкие к невосполнимым. Ко всему, наблюдается всеобщая демобилизация общественных настроений, эта «война невойна» уже сильно надоела, очередные «успехи» во взятии перелесков, малых и больших гадюкино и кварталов городов, бои за которые ведутся по полгода и более, никого уже не вдохновляют», — написал Стрелков.

С его слов, в России общественность очень надеется, что новый президент США Дональд Трамп завершит войну на условиях Москвы. Этого не произойдет, уверен чекист. Новая неудача только усилит недовольство россиян.

Уже в нынешнем 2025 году Стрелков ожидает появления в Украине войск НАТО, а также окончательного перехода Турции на сторону Киева в этой войне. Кремлю, уверен он, придется идти на капитуляцию ради завершения войны.

«Нас будут нагибать на перемирие на условиях, близких к капитуляции. Туманный статус для Крыма — это максимум, что может предложить Москве Трамп в рамках «плана Келлога». Для чего-нибудь большего надо разбивать ВСУ, что оказалось не по силам за три предыдущих года», — написал Стрелков.

Он также уверен, что уже очевидное поражение в войне против Украины в итоге приведет к свержению путинского режима.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко