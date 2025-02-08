«Россию будут нагибать»: Гиркин загрустил в тюрьме 8.02.2025, 12:48

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Игорь Гиркин-Стрелков

Z-патриот выступил с неутешительным для РФ прогнозом.

Чекист Игорь Стрелков (Гиркин), помогавший Кремлю разжигать войну против Украины, окончательно загрустил в российской тюрьме.

Он уверен, что так называемая «СВО» проиграна. Письмо Стрелкова опубликовали его соратники, передает «Диалог.UA».

Z-патриот оценил общую ситуацию в России как «весьма неважную». РФ терпит поражение как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

«Наши наступательные действия в текущем формате победу над врагом принести не могут, а вот потери приносят близкие к невосполнимым. Ко всему, наблюдается всеобщая демобилизация общественных настроений, эта «война невойна» уже сильно надоела, очередные «успехи» во взятии перелесков, малых и больших гадюкино и кварталов городов, бои за которые ведутся по полгода и более, никого уже не вдохновляют», — написал Стрелков.

С его слов, в России общественность очень надеется, что новый президент США Дональд Трамп завершит войну на условиях Москвы. Этого не произойдет, уверен чекист. Новая неудача только усилит недовольство россиян.

Уже в нынешнем 2025 году Стрелков ожидает появления в Украине войск НАТО, а также окончательного перехода Турции на сторону Киева в этой войне. Кремлю, уверен он, придется идти на капитуляцию ради завершения войны.

«Нас будут нагибать на перемирие на условиях, близких к капитуляции. Туманный статус для Крыма — это максимум, что может предложить Москве Трамп в рамках «плана Келлога». Для чего-нибудь большего надо разбивать ВСУ, что оказалось не по силам за три предыдущих года», — написал Стрелков.

Он также уверен, что уже очевидное поражение в войне против Украины в итоге приведет к свержению путинского режима.

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