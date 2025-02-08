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Освобождены еще три израильских заложника

  • 8.02.2025, 13:45
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Освобождены еще три израильских заложника

Заложников передали силам ЦАХАЛа.

8 февраля в Дейр-эль-Балахе были освобождены заложники Охад Бен-Ами, Эли Шараби и Ор Леви. В данный момент сотрудники «Красного Креста» передали их силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газа, пишут «Детали».

В пресс-службе ЦАХАЛа передали: «В настоящее элитное подразделение ЦАХАЛа и силами ШАБАКа сопровождают похищенных в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование. Командиры и солдаты ЦАХАЛа приветствуют и обнимают вернувшихся из плена на пути в Израиль. Представитель ЦАХАЛа просит общественность проявить ответственность и чуткость, а также уважать частную жизнь бывших заложников».

Заложники сильно похудели и выглядят истощенными, но передвигаются самостоятельно. Террористы ХАМАСа заставили Эли, Охада и Ора выступить на сцене и поблагодарить их за «заботу», которую они им оказали во время плена.

Перед этим сотрудники «Красного Креста» подписали документы об освобождении заложников. На месте присутствуют толпы людей. Также прибыла автоколонна ХАМАСа.

Штаб семей похищенных заявил: «Тяжелые кадры освобождения Охада, Эли и Ора — суровые и неопровержимые доказательства, не оставляющие сомнений — у заложников нет времени! Мы должны вывести оттуда всех, вплоть до последнего заложника. Сейчас».

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт заявил: «Невыносимо видеть истощенных заложников, которых заставляют давать интервью какому-то «репортеру» ХАМАСа. Возвращать их в таком виде — еще одно ужасное преступление террористов».

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