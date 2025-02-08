Освобождены еще три израильских заложника 8.02.2025, 13:45

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Заложников передали силам ЦАХАЛа.

8 февраля в Дейр-эль-Балахе были освобождены заложники Охад Бен-Ами, Эли Шараби и Ор Леви. В данный момент сотрудники «Красного Креста» передали их силам ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газа, пишут «Детали».

В пресс-службе ЦАХАЛа передали: «В настоящее элитное подразделение ЦАХАЛа и силами ШАБАКа сопровождают похищенных в Израиль, где они пройдут первичное медицинское обследование. Командиры и солдаты ЦАХАЛа приветствуют и обнимают вернувшихся из плена на пути в Израиль. Представитель ЦАХАЛа просит общественность проявить ответственность и чуткость, а также уважать частную жизнь бывших заложников».

Заложники сильно похудели и выглядят истощенными, но передвигаются самостоятельно. Террористы ХАМАСа заставили Эли, Охада и Ора выступить на сцене и поблагодарить их за «заботу», которую они им оказали во время плена.

בתת משקל, אבל עומדים על הרגליים: תמונות ראשונות של אוהד, אלי ואור pic.twitter.com/Rui0Zrb58b — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2025

Перед этим сотрудники «Красного Креста» подписали документы об освобождении заложников. На месте присутствуют толпы людей. Также прибыла автоколонна ХАМАСа.

Штаб семей похищенных заявил: «Тяжелые кадры освобождения Охада, Эли и Ора — суровые и неопровержимые доказательства, не оставляющие сомнений — у заложников нет времени! Мы должны вывести оттуда всех, вплоть до последнего заложника. Сейчас».

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт заявил: «Невыносимо видеть истощенных заложников, которых заставляют давать интервью какому-то «репортеру» ХАМАСа. Возвращать их в таком виде — еще одно ужасное преступление террористов».

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