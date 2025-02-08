В Петербурге студент бросил коктейль Молотова в здание ФСБ 3 8.02.2025, 13:54

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иллюстративное фото

Коренной петербуржец обучался на химика.

Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу задержали 22-летнего студента, который вечером 7 февраля бросил бутылку с зажигательной смесью в двери ведомственного здания на Литейном проспекте, 4. Как сообщает «Фонтанка», молодой человек стал жертвой телефонных мошенников: сначала злоумышленники завладели его деньгами, а затем, представившись сотрудниками спецслужб, пообещали вернуть средства, если он выполнит задание по проверке «бдительности коллег из ФСБ».

Следуя полученным инструкциям, студент направился к зданию управления. В 18:45 он поджег коктейль Молотова и бросил его у входа со стороны Шпалерной улицы. Однако через 50 метров был задержан настоящими сотрудниками ФСБ. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанный — коренной петербуржец и, судя по информации с его страницы в соцсетях, студент Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. По данным «Фонтанки», он обучался на химика.

Летом 2023 года Россию охватила волна поджогов военкоматов, при этом большинство задержанных оказались пожилыми людьми. МВД тогда заявляло, что телефонные мошенники, действующие якобы с территории Украины, не только похищали деньги, но и вовлекали граждан в совершение диверсий и терактов. К концу 2024 года была зафиксирована новая серия нападений, направленных против военкоматов, полицейских автомобилей, банков, почтовых отделений и административных зданий. Поджоги произошли в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском и Алтайском краях и других регионах.

По данным МВД, в 2024 году зарегистрировано не менее 55 атак, в рамках расследований задержано 44 человека. Многие из них признались, что действовали под давлением телефонных мошенников. Было возбуждено не менее трех уголовных дел по статье о теракте. По информации «Медиазоны», с начала боевых действий в Украине организаторы мошеннических схем спровоцировали почти 200 поджогов на территории России.

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