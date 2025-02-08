Балтийские страны отключились от белорусской и российской электросети 8.02.2025, 14:38

Это ознаменовало окончательный разрыв энергетической зависимости.

Литва, Латвия и Эстония завершили процесс отключения от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва), что ознаменовало окончательный разрыв энергетической зависимости от России.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

Калининградская область, ранее получавшая электроэнергию через эту систему, перешла на автономный режим работы, добавили в ведомстве: «Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан».

Эстонский оператор электросетей Elering сообщил, что отключение от БРЭЛЛ не повлияло на потребителей. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что этот шаг лишает Россию возможности использовать энергию как инструмент давления. «Мы лишим агрессора возможности использовать энергию в качестве оружия против нас и сделаем наши системы более сильными как на государственном, так и на региональном уровне», — подчеркнул он.

Как сообщает эстонская газета Postimees, в течение 33 часов страны Балтии будут функционировать в своей собственной частотной зоне, а к вечеру 9 февраля планируется их полное подключение к европейской энергосистеме через соединение Литвы и Польши.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Балтии отказались от закупок российского газа и электроэнергии, но их сети оставались технически интегрированными в энергосистему России и Беларуси. Идея отключения от БРЭЛЛ обсуждалась еще с 2007 года, так как зависимость от российской энергетики рассматривалась как потенциальная угроза.

Литва, Латвия и Эстония долгое время оставались единственными членами ЕС, не подключенными к континентальной европейской энергосистеме, поскольку их сети были исторически встроены в советскую энергоструктуру. В 2018 году эти страны подписали соглашение с Европейской комиссией и Польшей, что позволило получить финансирование на модернизацию энергетической инфраструктуры. В общей сложности в проект синхронизации энергосетей Балтии с Европой было вложено 1,6 миллиарда евро

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