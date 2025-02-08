В Словакии рекордные протесты против Фицо, который убил «экономического тигра ЕС» 1 8.02.2025, 16:21

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Фото: Tomas Benedikovic/AFP via Getty Images

Словаки недовольны и внешней, и внутренней политикой правительства Фицо.

В Словакии набирают силы народные протесты против промосковского курса правительства Роберта Фицо. Если раньше они сосредотачивались в крупных городах, то теперь затронули и малые населенные пункты, пишет Politico (перевод - «Униан»).

В пятницу, по подсчетам специалистов, на улицы вышли около 100 тысяч словаков, что довольно много для 5-миллионной нации. Больше всего протестующих было в столице - около 45 тысяч человек. Еще 20 тысяч собрались во втором по величине городе страны - Кошице. Остальные - протестовали в маленьких городках.

Последнее особенно важно, потому что именно сельская местность и малые города были электоральной базой партии Smer, которую представляет Роберт Фицо.

49-летний Мило Янач из маленького городка Гельниц, где у Фицо были высокие рейтинги, рассказал Politico, что люди недовольны не только пророссийским курсом правительства во внешней политике, но также и его экономической и социальной политикой.

- Под правительством Фицо мы превратились из экономического тигра Европы в одну из беднейших стран ЕС. Наша школьная система является катастрофой, а наше здравоохранение настолько плохое, что каждый год здесь «без надобности» умирает 10 000 человек. Наша молодежь не видит здесь перспективы и уехала из страны. Мы теряем наше будущее, - говорит он.

Фото: Tomas Benedikovic/AFP via Getty Images

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