Ученые: Пятиминутная привычка перед сном поможет заснуть гораздо быстрее 8.02.2025, 21:10

Американские эксперты провели специальное исследование.

Статистика говорит, что большинству людей нужно полчаса, чтобы уснуть, хотя на самом деле этот процесс не должен занимать столько времени. И ученые знают, какая привычка может помочь ускорить приход сна.

Речь идет о концепции «когнитивной разгрузки». Ученые предлагают каждый вечер перед сном писать список дел. По их мнению, это разгружает ваш мозг, вы перестаете волноваться, что что-то забыли и быстрее засыпаете, пишет NY Post.

Исследователи из Университета Бейлора использовали диагностический тест, чтобы проверить на добровольцах, действительно ли эта привычка работает. В результате они заметили, что чем точнее участники писали свой список дел, тем быстрее они впоследствии засыпали.

Эта концепция называется «когнитивная разгрузка», то есть уменьшение умственных усилий, необходимых для выполнения задачи. В конце концов, это может привести к лучшей производительности, пишут авторы исследования в Journal of Experimental Psychology.

Важность «когнитивной разгрузки» была показана и в проводившихся ранее исследованиях. К примеру, среди IT-работников в 2014 году. Сотрудники, не выполнившие задание до конца недели, хуже спали в выходные, поскольку тратили много времени на волнение о незавершенных делах.

«Когда я начал составлять ночные списки дел, я даже не подозревал, что это поможет мне заснуть. Я просто хотел найти способ лучше отслеживать свои приоритеты и производительность каждый день. Так что каждый вечер перед сном я записывал три вещи, которые хотел бы сделать на следующий день», – рассказал Адам Бенджамин, который теперь каждый день использует эту привычку для разгрузки собственных мыслей перед сном.

Поэтому эксперты по сну рекомендуют запланировать время за пределами спальни, чтобы обдумать, что может вам мешать уснуть. Написать список дел на завтра, уточнить, что вы не успели сделать сегодня. Тогда, уже ложась в постель, вы не будете из-за этого волноваться и быстро уснете.

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