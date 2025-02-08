Политолог: Страны Балтии победили в борьбе за энергетическую независимость от РФ 8.02.2025, 22:20

Теперь три балтийские страны будут синхронизироваться с европейской энергосистемой.

Страны Балтии завершили важный шаг на пути к энергетической независимости, отключившись сегодня, 8 февраля, от энергетического кольца БРЭЛЛ, которое соединяло энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии. Теперь системы трех балтийских стран будут синхронизироваться с европейской.

Это событие стало кульминацией многолетней борьбы за независимость и освободило их от российского энергетического влияния.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал литовский политолог, руководитель литовского офиса Freedom House Витис Юрконис.

- Это последний шаг к нашей независимости. Для Литвы первым шагом было восстановление независимости в 1990 году, вторым — вывод российских войск, третьим — вступление в евроатлантическое сообщество. А сейчас, наконец, четвертый шаг — полное отключение от БРЭЛЛ и достижение энергетической независимости, — отметил эксперт.

Этот процесс был сложным и потребовал значительных усилий. Евросоюз выделил более 1,2 миллиарда евро на реализацию этого проекта, однако власти уверяют, что для потребителей изменения будут минимальными. Отключение от БРЭЛЛ стало символом победы над российским шантажом, который Москва использовала для манипуляций с государствами Балтии.

- Мы знаем, как Кремль использовал энергоресурсы как инструмент манипуляции и шантажа. Этот момент исторический, потому что на наших глазах мы выходим из последнего круга российского влияния, — подчеркнул Юрконис.

Вспоминая недавнее вторжение России в Украину, можно сказать, что шантаж с использованием энергоресурсов стал особенно острым.

- Основной пик шантажа мы почувствовали в начале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Россия шантажировала Европу, создавая искусственные проблемы с поставками газа и электроэнергии. Это было очень заметно, потому что мы осознали, что можем оказаться в полной зависимости от капризов Кремля, — рассказал литовский политолог.

Кроме того, для европейских стран существует моральная сторона вопроса: доходы от продажи российских ресурсов идут на войну против Украины, а ее кажущаяся дешевизна вызвана варварским способом добычи.

- Цена российских энергоресурсов нечестная. Мы знаем, что за этим стоят экологические разрушения и насилие. Вся эта система поддерживает режим Кремля, который использует прибыль от продажи этих ресурсов для ведения войн и агрессий, — акцентировал спикер.

Несмотря на попытки некоторых стран ЕС возобновить отношения с Кремлем, долгосрочный отказ от российской энергетики неизбежен, считает литовский политолог.

- Это вопрос времени. Мы видим, как вся Европа начинает понимать, что зависимость от России не только опасна, но и экономически невыгодна. И хотя путь был долгим, в долгосрочной перспективе этот выбор принесет выгоду всем странам Европы, — спрогнозировал Витис Юрконис.

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