ВСУ разгромили массированную 16-часовую атаку войск РФ и КНДР под Курском

ВСУ разгромили массированную 16-часовую атаку войск РФ и КНДР под Курском5
- 9.02.2025, 13:57
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Северокорейцы вернулись на фронт.
Россия вернула на фронт в Курскую область северокорейцев и сразу же бросила их в «мясные штурмы». Одна из таких атак была разгромлена воинами 47-й бригады ВСУ «Магура».
Кадры и подробности украинское подразделение опубликовало на своем официальном канале в Telegram.
Военные отметили изменение тактики ВС РФ в ходе штурмов на Курщине. «Если ранее наступали в основном техникой, то теперь бросили в наступление именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу на нескольких направлениях», - сообщили военные ВСУ.
Они уточнили, что штурм продолжался около 16 часов. «Шли (войска КНДР - ред.) по полям и открытым участкам. Вражеских штурмовиков подвозили на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался за деревьями», - рассказали в «Магуре».
Силы обороны Украины отбили российский штурм, используя кассетные боеприпасы. Потери россиян и северокорейцев военные оценивают приблизительно в роту, то есть в 80-150 человек.
Возвращение северокорейцев на фронт прокомментировал в Telegram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совбеза Украины Андрей Коваленко.
«На Курщине тактика использования военных КНДР россиянами вообще не изменилась. Те самые штурмовые группы, которые идут «в лоб» и несут потери», - отметил офицер.
Силы обороны Украины в январе 2025 года заметили исчезновение северокорейских войск с линии фронта в Курской области.
Россияне отвели эти подразделения в тыл из-за огромных потерь для восстановления и повторной тренировки солдат.
Войска КНДР были возвращены на поле боя в срочном порядке на днях. Командование ВС РФ пошло на такой шаг из-за нового успешного наступления украинских сил под Суджей.