Исторические кадры: Латвия обрезала провода ЛЭП на границе с Беларусью 14 9.02.2025, 15:36

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После выхода из единой энергосистемы BRELL.

Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) 8 февраля отключились от энергосистемы BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и перешли на изолированный режим работы. Это событие ознаменовалось появлением в сети видео и фотографий, демонстрирующих демонтаж линий электропередачи, ранее связывавших балтийские страны с Россией и Беларусью.

В частности, латвийская компания AST (оператор системы передачи электроэнергии) опубликовала кадры демонтажа 330-киловаттной линии, соединявшей Латвию с Россией. Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис назвал отключение от BRELL «историческим» и важным для энергетической безопасности страны, поделившись фотографиями с места событий в социальных сетях.

В интернете также появилось видео, на котором якобы запечатлена обрезка линий в Литве, однако подлинность видео вызывает сомнения: оно снято не зимой, а на одежде рабочего отсутствуют опознавательные знаки литовского оператора Litgrid. Представитель Litgrid Донатас Метелёнис, в свою очередь, сообщил, что в Литве уже демонтирована часть линий, соединявших страну с Беларусью и Россией, и работы будут продолжены.

По его словам, линии электропередачи, соединявшие страны Балтии с Россией и Беларусью, собрались полностью демонтировать до конца февраля 2025 года.

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