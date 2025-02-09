Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретной информации 6 9.02.2025, 18:13

Ранее допуск к секретной информации был аннулирован для Байдена.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал разрешения на доступ к секретной информации для бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности в администрации Джо Байдена Джейка Салливана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в Белом доме.

Накануне Трамп заявил, что поступит так в отношении своего предшественника Байдена, лишив его доступа к ежедневным докладам разведки.

Кроме того, Трамп отозвал разрешение на доступ к специнформации для бывшего заместителя генпрокурора Лизы Монако, которая была вовлечена в координацию реакции Минюста на события под Капитолием 6 января 2021 года, а также прокуроров, которые вели дела против Трампа, рассказали собеседники 8 февраля.

Хотя отзыв доступа может не оказывать немедленного влияния, это еще один признак раскола в Вашингтоне. Бывшие президенты США традиционно получали брифинги от разведки, чтобы иметь возможность консультировать действующих президентов о национальной безопасности и внешней политике, говорится в материале. Байден в 2021 году также отозвал разрешение для Трампа.

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