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Украинские воины на Bradley уничтожили самый современный танк РФ Т-90М «Прорыв»

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  • 9.02.2025, 18:31
  • 2,444
Украинские воины на Bradley уничтожили самый современный танк РФ Т-90М «Прорыв»

Эксперты рассказали, в чем особенность этого боя.

Две украинские БМП «Бредли» уничтожили новейший российский танк Т-90М «Прорыв» в районе н.п. Степовое на Донетчине. Кадры поражения бронированного монстра оккупантов в соцсети Х опубликовал военный блогер Clooud, пишет wheel-news.com.

Столкновение произошло несколько дней назад. Тогда же появились первые видео. Сейчас OSINT-аналитик представил эпизод с нового ракурса.

В ролике зафиксирована успешная стрельба в бортовую проекцию танка из 25-мм пушки Bushmaster. На последних секундах видно срабатывание установленной на «Прорыве» динамической защиты «Реликт».

Эксперты, ознакомившиеся с роликом, считают, что украинским защитникам удалось повредить оптику танка и нанести ему урон, однако тяжесть повреждений и окончательные последствия атаки остаются неясными. Некоторые предположили, что украинцам попался слабо обученный экипаж россиян.

Этот эпизод продемонстрировал эффективность использования современных БМП в противостоянии с передовыми танками.

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