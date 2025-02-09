Белорус решил растопить мангал старыми купюрами
- 9.02.2025, 23:12
Видео вызвало бурную реакцию в комментариях.
Белорусский тиктокер опубликовал видео, на котором он собрался использовать старые белорусские купюры, давно вышедшие из обращения, в качестве топлива для розжига мангала. На кадрах видны пачки купюр номиналом в 20 и 50 рублей образца 2000 года, пишет «Телеграф».
«Бабки — не проблема. Когда хочешь поесть шашлыка…», — говорит мужчина за кадром, демонстрируя деньги. «Шашлык будет очень даже дорогой сегодня», — заключил он, укладывая купюры в мангал.
@vitek409 ♬ оригинальный звук - Ара
Видео вызвало бурную реакцию в комментариях. Большинство пользователей посоветовали автору найти деньгам, даже недействительным, иное применение.
«А ведь их в банк можно отдать…», — написал один из комментаторов. «И получить 40 копеек, максимум рубль», — ответил ему другой, намекая на то, что сейчас эти купюры практически обесценились.
Многие посоветовали сохранить деньги для потомков или для продажи коллекционерам: «Их можно было оставить на будущее, потом на аукционе продать за хорошие деньги. Не все, конечно, но, я думаю, хотя бы одна точно была бы ценной».
«Оставь. Через 100 лет внуки продадут значительно дороже», — согласился другой.
Один из комментаторов предложил: «Лучше бы на эти деньги слетали в отпуск и получили эмоции». Судя по всему, он допустил, что такой стопки хватило бы на отдых.
Некоторые пользователи заинтересовались, где деньги хранились столько лет: «Где они всё это время лежали?».
Стоит отметить, что на видео нет кадров поджога купюр, поэтому не исключено, что автор ролика просто пошутил и деньги остались целы. «Да не сжёг он их», — предположил один из комментаторов.