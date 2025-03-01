Лукашенко испугался «бегства капитала» 2 1.03.2025, 16:32

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Виновных уже нашли.

Второй месяц белорусские власти озабочены проблемой вывода денег за границу. Сначала речь шла о сумме в 15 миллионов долларов, потом масштаб оттока капиталов вырос до сотен миллионов. Что с этим делать, власти не знают, но виноватых, кажется, уже нашли.

О том, кого обвинил генеральный прокурор Андрей Швед, смотрите в новом выпуске программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок».

В понедельник, 24 февраля, Александр Лукашенко обсудил перспективы нового правительства с членом комиссии по назначению правительства Натальей Кочановой. Сказал, что никакое правительство после электоральной кампании, на самом деле, менять не надо. Потому что всех, кого хотел, он уже сменил до электоральной кампании. Поэтому создал комиссию по смене правительства.

«Это касается руководства правительства. Премьер и вице-премьеры, высшие должностные лица ну и некоторые министры», - сказал Лукашенко.

В общем, не надо искать логики. Надо просто запомнить. Правительство менять не нужно, поэтому специальная комиссия по смене правительства должна дать рекомендации о том, кого в правительстве нужно поменять.

Но вот судя по выступлению генпрокурора Андрея Шведа в «парламенте» 26 февраля, смена правительства - для правительства еще не самый плохой вариант. Потому что генпрокурор нашел тех, кто виноват в оттоке капитала из Беларуси.

Когда эта тема появилась, речь шла о том, что надо запретить выводить деньги из Беларуси инвесторам из недружественных стран. Но две недели назад, на встрече Лукашенко с бизнесом, выяснилось, что выводить деньги из страны нежелательно в принципе никому. Ну и естественно, что сразу масштабы оттока капитала выросли до сотен миллионов долларов.

Причем, ладно бы эти сотни миллионов выводили в дружественные страны. В дружественных странах эти миллионы можно, если что, достать. В пользу белорусского народного хозяйства. Так ведь нет. Выводят туда, откуда достать нельзя. То есть в страны недружественные. И что характерно, белорусское правительство не знает, что с этим делать. Зато генеральный прокурор четко знает, кто в этом виноват.

«Не совсем была понятна реакция правительства на выполнение решений Лукашенко и соответствующих поручений Лукашенко. С июля 2023 года правительство уже имело все полномочия вводить контрсанкционные меры. Только спустя 9 месяцев они приняли акт, который, фактически, по нашему мнению, не действует», - сказал Андрей Швед.

С начала года прокуратура провела серию проверок законности выплаты прибыли инвесторам из недружественных стран. Нарушения нашли в 34 компаниях. Суть нарушений была в том, что прибыль платили законно, но не информировали об этом вовремя местные органы власти. То есть, чисто техническое нарушение.

Потому что в реальности невозможно придумать уже никаких новых радикальных ограничений. Первые ограничения ввели еще в 2022-м году, потом расшили в 2023-м, потом еще в 2024-м. Можно разве что устроить всем инвесторам полную национализацию. Но тогда придется брать управление бизнесом на себя. А управление бизнесом - это не то, чему белорусских чиновников учили.

Но если ничего нельзя сделать, это же не значит, что нельзя найти тех, кто виноват. Потому что если страны уходят сотни миллионов в год, то кто-то же должен за это ответить. Денег, правда, не добавится, но можно испытать чувство глубокого морального удовлетворения.

«Этот вопрос у нас находится на особом контроле. Мы будем все это отслеживать вплоть до должностных лиц, которые не принимают решения, которые должны принимать, чтобы защищать наши экономические интересы», - сказал Швед.

Вывод капиталов - это главная, но не единственная претензия, которая есть у прокуратуры к правительству. И к Госкомимуществу есть много вопросов, и земельная амнистия проводится из рук вон плохо. Не говоря уже про мелиорацию.

«Воруют деньги в рамках мелиорации», - сказал Швед.

А дальше уже по нисходящей. От высших должностных лиц правительства на местный уровень. Потому что если у прокуратуры появляются вопросы, то ее ответы разнообразием обычно не отличаются. Если коррупция есть – это плохо. А если коррупции нету, то это уже подозрительно. Поэтому генпрокурор пообещал особенно тщательно проверить районы, в которых годами не выявляются факты коррупционных преступлений.

Потому что не зря белорусское правительство обещает нам год тотальной экономической мобилизации. Логика тотальной мобилизации в том и состоит, что главное - найти, кто виноват, а не придумать, что с этим делать.

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