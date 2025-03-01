Зеленский встречается с премьер-министром Великобритании

Зеленский встречается с премьер-министром Великобритании2
- 1.03.2025, 21:03
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Стармер заявил, что Великобритания будет с Украиной «столько, сколько потребуется».
Президент Украины Владимир Зеленский встречается с британским премьером Киром Стармером после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщает BBC.
Премьер-министр встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.
Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.
Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: «Каково ваше послание Дональду Трампу?» и «Можно ли еще спасти сделку?»
На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.
Стармер также обратил внимание, что прохожие приветствовали кортеж украинского президента.