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Зеленский встречается с премьер-министром Великобритании

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  • 1.03.2025, 21:03
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Зеленский встречается с премьер-министром Великобритании

Стармер заявил, что Великобритания будет с Украиной «столько, сколько потребуется».

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с британским премьером Киром Стармером после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщает BBC.

Премьер-министр встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.

Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: «Каково ваше послание Дональду Трампу?» и «Можно ли еще спасти сделку?»

На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.

Стармер также обратил внимание, что прохожие приветствовали кортеж украинского президента.

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