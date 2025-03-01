Завершилась важная встреча Зеленского и премьера Британии

Завершилась важная встреча Зеленского и премьера Британии1
- 1.03.2025, 22:38
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Завтра президент Украины встретится с королем Карлом III.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским премьером Киром Стармером после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
«Встреча Стармера и Зеленского закончилась, они тепло попрощались и ничего не сказали журналистам», — сообщает BBC.
Как передает с Даунинг-стрит агентство PA, Кир Стармер и Владимир Зеленский вышли из резиденции. Стармер похлопал Зеленского по спине, проводил до машины Range Rover, обнял и затем помахал рукой на прощание.
Присутствовавшие журналисты кричали лидерам двух стран вопросы, но ни тот ни другой не стали на них отвечать.
Во время встречи Кир Стармер повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».