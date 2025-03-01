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Украина и Британия подписали соглашение о займе на $3,2 миллиарда

  • 1.03.2025, 22:48
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Украина и Британия подписали соглашение о займе на $3,2 миллиарда

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 2,6 миллиарда фунтов (около 3,2 миллиарда долларов) на поддержку обороноспособности Киева, сообщаетпресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

Церемония подписания состоялась в онлайн-формате с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В Минфине отметили, что средства предоставляются в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), который предусматривает общее финансирование стран G7 на сумму 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Финансирование рассчитано на 30 лет и будет использовано для закупки оборонных материалов в соответствии с потребностями Украины, говорится в сообщении.

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