Forbes: Украинцы нанесли самый амбициозный удар по оккупантам в Черном море 1 10.03.2025, 9:51

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Беспилотный флот ВСУ начал перевозить FPV-дроны.

В Украине активно разрабатывается надводный флот, который мог бы запускать со своей палубы FPV-дроны.

С 2024 года такой надводный беспилотный флот находится на службе Украины, сообщает Forbes.

Но недавно они осуществили свой самый амбициозный удар: проехали вдоль побережья оккупированной Россией Южной Украины в пятницу или ранее, а затем запустили беспилотники FPV, чтобы взорвать пару российских средств ПВО «Осу» и «Стрелу».

В Фонде Стерненко сообщают, что этот удар стал возможен благодаря инновационным решениям украинских инженеров.

Надводные беспилотные катера типа Sea Babies и Magura V5 могут перевозить до четырех таких дронов.

До недавнего времени Украина наносила удары по военным объектам РФ на Черном море с помощью надводных дронов, которые были напичканы взрывчаткой.

В конечном итоге Кремлю пришлось задействовать не только береговую охрану для противодействия катерам, но и авиацию, однако и здесь врага ждали сюрпризы. В 2024 году надводный дрон Magura V5 с помощью ракет класса «земля - воздух» сумел подбить несколько вертолетов «Ми-8».

Отныне беспилотный катер не является камикадзе, а может возвращаться на базу, чтобы загрузить на себя новые FPV-дроны. А при большой удаче и умении один беспилотный катер может уничтожить множество российских целей.

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