Трамп снова попытался «задобрить» жителей Гренландии 1 10.03.2025, 13:29

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США обещает «сделать их богаче».

Президент США Дональд Трамп в своем стремлении получить контроль над Гренландией снова предложил жителям острова сделать их богаче в случае, если те решат присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Как я четко дал понять во время моего совместного обращения в Конгресс, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое будущее. Мы будем продолжать обеспечивать вашу безопасность, как мы делали это со времен Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богаче – и если вы так решите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!», – написал Трамп.

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