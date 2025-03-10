США официально закрывают 83% программ USAID 10.03.2025, 17:06

Марко Рубио

Госсекретарь Рубио назвал их «бесполезными и вредными».

После 6 недель аудита, проведенного департаментом DOGE, власти США решили сохранить финансирование около 1000 программ USAID, что составляет 17 процентов от их общего числа. Ими будет управлять Госдепартамент напрямую, сообщает DW.

Вашингтон отменяет 83 процента программ Агентства США по международному развитию (USAID), заявил в понедельник, 10 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

«В рамках 5200 контрактов, которые теперь отменяются, десятки миллиардов долларов были потрачены не в национальных интересах Соединенных Штатов (а в некоторых случаях даже вопреки им)», - написал он в соцсети X.

По словам Рубио, оставшимися программами USAID будет управлять Госдепартамент.

«В сотрудничестве с Конгрессом мы намерены сделать так, чтобы оставшиеся 18% (вероятно, Рубио имел в виду 17%. - Ред.) программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом», - добавил американский госсекретарь, назвав реформу международной помощи США «исторической» и поблагодарив за участие в ней Департамент эффективности правительства (DOGE) США, неофициально возглавляемый миллиардером Илоном Маском.

USAID отвечает за управление гражданской зарубежной помощью и сотрудничество в области развития. Годовой бюджет этого независимого агентства ранее составлял 42,8 миллиарда долларов (41,5 млрд евро).

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