Восьмиклассник устроил резню в нижегородской школе 2 11.03.2025, 16:40

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Есть пострадавшие.

В российском Нижнем Новгороде учащийся восьмого класса напал с ножом на одноклассников во время занятий, сообщает «112». ЧП случилось в школе № 117, расположенной в Сормовском районе города. Один школьник получил травму живота, второй — шеи. Оба пострадавших были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

После совершенного нападения подросток — 14-летний Максим В. — выбежал из класса и скрылся. Позже его обнаружили на опоре ЛЭП в лесополосе неподалеку. Как пишет Baza, перед задержанием юноша успел позвонить родным и признаться в содеянном. Он заявил, что «голоса доводили его на протяжении восьми лет и сегодня окончательно довели». В настоящее время Максим задержан и доставлен на допрос.

Как рассказали одноклассники, перед случившимся между нападавшим и его жертвами возник конфликт. После ЧП учителя организовали экстренную эвакуацию через запасные выходы.

Shot уточняет, что одним из пострадавших стал ученик по имени Артем. По информации источника канала, мальчик воспитывается в благополучной семье, а среди увлечений — компьютерные игры.

Максима сверстники характеризуют как замкнутого и нелюдимого подростка, с которым мало кто общался. По одной из версий, он мог решиться на нападение после длительных издевательств со стороны одноклассников.

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