Встреча Украины и США в Джидде: что известно на данный момент 4 11.03.2025, 17:04

5,144

(обновляется) Началась вторая часть переговоров.

Украина и США во вторник, 11 марта, начали официальную встречу, которая является первой после громкого спора в Белом доме. Переговоры проходят в Джидде (Саудовская Аравия).

С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров. Также присутствует заместитель главы Офиса президента Павел Палиса — опытный украинский военный, экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Первая часть переговоров, стартовавшая в 12:00 по минскому времени, длилась четыре часа. Затем стороны взяли перерыв.

Во время перерыва Майкл Уолтц сделал первое заявление. На вопрос журналистов, как идут переговоры, он ответил, что «стороны идут к общей цели».

В 16:18 переговоры возобновились.

Ожидания со стороны Украины

Отметим, что сначала в Саудовской Аравии состоялась встреча президента Владимира Зеленского с наследным принцем, а после — встреча делегаций Украины и США без присутствия украинского главы государства.

По словам Зеленского, со стороны Киева «будет четкая настроенность на конструктив». Он выразил надежду, что «удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги».

Ермак в свою очередь сообщил, что на повестке дня украинской стороны — защита украинских интересов и четкое видение завершения войны.

МИД Украины ранее же анонсировало, что стороны будут говорить о «пути к миру», украинско-американских двусторонних отношениях и стратегическом партнерстве и его дальнейшем развитии.

Как и украинская, так и американская сторона не исключили, что может быть подписано соглашение об ископаемых, которое должны были заключить во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Ожидания со стороны США

Рубио, который возглавляет делегацию США, заявил, что американская сторона во время переговоров в Джидде хочет услышать от Украины, «на какие уступки она может пойти ради мира».

«После встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии Трамп решит, возобновлять ли военную помощь Украине или нет», — сказал Рубио в интервью по дороге в Саудовскую Аравию.

Он также сказал, что у него не запланирован разговор с президентом Украины в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с украинским главой государства вне официальных встреч.

В свою очередь Уиткофф подтвердил, что встреча заключается в том, чтобы «установить рамки для мирного соглашения».

«Я думаю, что для нас более важной темой обсуждения является заключение мирного соглашения», — сказал он журналистам.

Своими ожиданиями от встречи поделился и советник президента США по нацбезопасности. По его словам, встреча будет сосредоточена на том, чтобы «достичь перемирия».

«У нас были предварительные разговоры с россиянами, украинцы имели прекрасную возможность объединить наши экономики благодаря той сделке о минералах. К сожалению, все пошло не так хорошо. Но я думаю, что мы можем вернуться к этому», — сказал Уолтц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com