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Крупнейшие компании Германии заявили, что не вернутся в Россию

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  • 11.03.2025, 17:40
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Крупнейшие компании Германии заявили, что не вернутся в Россию

Ни при каких обстоятельствах.

Крупнейшие компании Германии не собираются возвращаться в Россию, несмотря на возможное завершение войны в Украине и снятие санкций, сообщает «Немецкая волна».

«В настоящее время не рассматривается возвращение ни при каких обстоятельствах», — сказал изданию представитель одного из крупнейших в мире производителей станков Trumpf. В автомобильном концерне Volkswagen также отметили, что не планируют снова работать на российском рынке. В Bosh заявили, что на данный момент у компании нет подобных планов и пока «слишком рано» это обсуждать.

«Мы не можем строить предположения о будущем, но какого-либо участия в России в настоящее время не предвидится», — сказал представитель крупного промышленного концерна Siemens, который до ухода проработал в России 170 лет и имел 2700 российских сотрудников. Производитель обуви и спортивной одежды Adidas не покидал Россию, но закрыл все свои магазины, прекратил онлайн-торговлю и отказался от спонсорской деятельности в стране после вторжения российской армии в Украину. «Ничего не изменилось», — сообщил DW представитель компании. Он добавил, что о российском рынке в Adidas «ни секунды» не думают. Представители продолжающих работу в России магазинов Metro и производителя смазочных материалов Fuchs отметили, что не планируют никаких изменений в своей работе.

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