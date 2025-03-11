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Украина согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней

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  • 11.03.2025, 21:25
  • 7,366
Украина согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней

США возобновят военную помощь Украине.

Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия, сообщил Киев.

«Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией», — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров.

По его словам, США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что встреча делегаций двух государств прошла продуктивно, а американская сторона «получила позитивные новости».

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