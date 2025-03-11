США и Украина договорились ускорить соглашение о полезных ископаемых 11.03.2025, 21:35

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Вашингтон, в свою очередь, возобновит помощь Киеву и обмен разведданными.

Делегации Украины и США договорились как можно быстрее заключить соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Кроме того, Соединенные Штаты немедленно восстанавливают помощь Украине, включая отмену паузы в обмене разведданными. Соответствующее решение закреплено в совместном заявлении по итогам встречи делегаций в Джидде.

Состоявшиеся 11 марта переговоры были посвящены вопросам завершения войны России против Украины, а также дальнейшим отношениям Киева и Вашингтона.

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