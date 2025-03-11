закрыть
11 марта 2025, вторник, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США и Украина договорились ускорить соглашение о полезных ископаемых

  • 11.03.2025, 21:35
  • 1,366
США и Украина договорились ускорить соглашение о полезных ископаемых

Вашингтон, в свою очередь, возобновит помощь Киеву и обмен разведданными.

Делегации Украины и США договорились как можно быстрее заключить соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Кроме того, Соединенные Штаты немедленно восстанавливают помощь Украине, включая отмену паузы в обмене разведданными. Соответствующее решение закреплено в совместном заявлении по итогам встречи делегаций в Джидде.

Состоявшиеся 11 марта переговоры были посвящены вопросам завершения войны России против Украины, а также дальнейшим отношениям Киева и Вашингтона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников