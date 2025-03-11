США немедленно возобновляют оказание помощи Украине 15 11.03.2025, 21:44

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Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Украина и США обнародовали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде во вторник, 11 марта. Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Charter97.org публикует полный текст заявления.

Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, при любезном гостеприимстве Наследного принца Мухаммада бин Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине.

Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас пришло время начать процесс установления длительного мира.

Украинская делегация в очередной раз выразила глубокую благодарность от имени украинского народа Президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значимый прогресс на пути к миру.

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу.

Наконец президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.

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