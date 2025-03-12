Офис Зеленского: США уже возобновили военную помощь Украине 5 12.03.2025, 8:12

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Договоренности начинают выполняться.

США возобновили поставки военной помощи Украине после встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Павла Палису в Facebook.

«Есть подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться», - отметил он.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, украинские и американские чиновники 11 марта провели встречу в Саудовской Аравии. В ее ходе обсуждалось завершение войны России против Украины, а также отношения Киева и Вашингтона.

По итогам встречи Украина и США обнародовали совместное заявление.

В нем сказано, что Украина согласилась на предложение США о прекращении огня с Россией на 30 дней. Такое перемирие может начаться при согласии Москвы.

При этом США обязались немедленно возобновить военную помощь Украине. Она была приостановлена на прошлой неделе после того, как президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

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