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Передача американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилась

  • 12.03.2025, 12:03
  • 1,856
Передача американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилась

Информацию подтвердили в польском Минобороны.

Транспортировка американского оружия в Украину через польский логистический хаб в Ясенке снова заработала.

Информацию о том, что ключевой маршрут военной помощи снова работает, подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter).

«Транспортирование американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилось», – говорится в сообщении.

Пока нет деталей относительно объемов и типов вооружения, которое уже начало поступать.

Эта новость появилась на фоне важнейших международных переговоров. 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча между представителями Украины и США, где стороны достигли нескольких важных договоренностей.

Вашингтон обязался немедленно возобновить поставки оружия и активизировать обмен разведданными с Киевом. В то же время, Украина согласилась на предложенное США временное прекращение огня сроком на 30 дней, но при условии, что Россия также выполнит это условие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

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