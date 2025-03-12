Лукашенко летит к Путину 6 12.03.2025, 12:49

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Уже завтра.

Лукашенко летит с официальным визитом в Российскую Федерацию. Переговоры с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, сначала переговоры пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудят: сотрудничество Беларуси и России, совместную работу в интеграционных форматах, вопросы текущей международной ситуации.

В программе визита также — «ряд других мероприятий».

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