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Лукашенко летит к Путину

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  • 12.03.2025, 12:49
  • 2,604
Лукашенко летит к Путину

Уже завтра.

Лукашенко летит с официальным визитом в Российскую Федерацию. Переговоры с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, сначала переговоры пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудят: сотрудничество Беларуси и России, совместную работу в интеграционных форматах, вопросы текущей международной ситуации.

В программе визита также — «ряд других мероприятий».

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