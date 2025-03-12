Лукашенко летит к Путину

Лукашенко летит к Путину6
- 12.03.2025, 12:49
- 2,604
Уже завтра.
Лукашенко летит с официальным визитом в Российскую Федерацию. Переговоры с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, сначала переговоры пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.
Стороны обсудят: сотрудничество Беларуси и России, совместную работу в интеграционных форматах, вопросы текущей международной ситуации.
В программе визита также — «ряд других мероприятий».