На выборах в Гренландии победили сторонники независимости от Дании 6 12.03.2025, 14:21

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По сравнению с 2021 годом, их поддержка выросла втрое.

На парламентских выборах в Гренландии победила правоцентристская оппозиционная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за независимость от Дании. Она набрала 29,9% голосов. По сравнению с 2021 годом, ее народная поддержка выросла втрое — тогда ей удалось получить только 9,1%, передает Reuters.

На втором месте с результатом 24,5% оказалась еще одна оппозиционная партия — Naleraq («Налерак»), которая также добивается отделения от Дании и хочет более тесных связей Гренландии с США, допуская соглашение о свободной ассоциации.

Теперь лидер Demokraatit, 33-летний Йенс-Фредерик Нильсен начнет переговоры о формировании правящей коалиции.

«Гренландия нуждается в нашей сплоченности в период большого интереса со стороны. Необходимо единство, поэтому мы будем вести переговоры со всеми», — сказал он.

Первым делом Нильсен отверг притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, отметив, что они угрожают ее «политической независимости». Политик подчеркнул, что «остров не продается». Кроме этого, демократы выступают за снижение налогов, укрепление местного бизнеса и оказание большей социальной помощи уязвимым категориям населения.

Текущая правящая партия Гренландии — лево-социалистическая Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество») и ее союзник — социал-демократическая партия Siumut («Вперед»), также выступающие за постепенное движение к независимости, совместно получили 36% голосов, что значительно ниже результата 2021 года, когда они набрали 66,1%.

Гренландия — крупнейший остров в мире, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Уже около 300 лет его контролирует Дания, находящаяся на расстоянии почти 3 тыс. км. Гренландия самостоятельно управляет своими внутренними делами, но решения по внешней и оборонной политике принимаются в Копенгагене. На острове проживают 57 тыс. человек.

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