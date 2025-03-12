«Есть три темы, которые будут обсуждать Путин и Лукашенко» 3 12.03.2025, 16:49

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Зачем белорусский диктатор летит в Москву?

Лукашенко летит с официальным визитом в Российскую Федерацию. Переговоры с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.

Какие темы будут обсуждаться на встрече? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Самая главная тема — это деньги, поддержка Лукашенко и режима в 2025-м году. Соответственно, все возможные проекты типа второй БелАЭС, а также какие-то новые идеи в сфере импортозамещения и даже развития искусственного интеллекта — все это, скорее всего, будет обсуждаться завтра. Что-то из этого даже попадет в прессу, но в целом это просто повод попросить дополнительное финансирование на 2025-й год.

Пока все какие-то мегапроекты с Российской Федерацией, в общем-то, буксуют, говорить о какой-то экономической составляющей или экономической эффективности не приходится. После строительства первой АЭС электроэнергия только подорожала, ее стало много, но цена все равно возросла. Соответственно, это не про выгоду, а именно про поддержку режима финансами.

Также явно будет обсуждаться ситуация в регионе, а именно перспективы прекращения огня или какого-то начала мирного процесса в Украине. Лукашенко эта тема как минимум интересна, он очень хочет оказаться за столом переговоров в том или ином качестве, потому что считает, что таким образом ему будет обеспечено международное признание и, соответственно, какая-то защита от посягательств на его власть.

И третья тема, которая будет затрагиваться, это предстоящие учения «Запад-2025», срок которых неумолимо приближается. Соответственно, можно будет пригрозить учениями, «Орешником» и ядерным оружием побряцать в адрес Европы.

Два товарища, два брата — Лукашенко и Путин — сейчас делают одну и ту же ставку, а именно на договоренности с американцами, чтобы наказать Европу по сути дела за ее несговорчивость и гораздо большую поддержку Украины, чем это делают сейчас Соединенные Штаты Америки.

— В последнее время произошла консолидация Европы по многим вопросам. Как фактор сильной Европы повлияет на белорусский режим?

— Пока есть разговоры о том, что Европа должна быть сильной не только экономически, но и в плане обороны. А это другой уровень сотрудничества и другой уровень союза.

Европа, в общем-то, не сильно собиралась воевать после завершения Второй мировой войны, по крайней мере идеи войны в Европе серьезно не рассматривались. Соответственно, нужны практические шаги в этом направлении, а это требует достаточно серьезных финансов. Речь идет о сотнях миллиардов долларов не только на увеличение армии и создание какого-то, условно говоря, единого европейского командования или европейского регионального НАТО, но и на промышленность, которая не была востребована и, соответственно, не особо развивалась.

В первую очередь любые предприятия, включая оборонные, должны были зарабатывать деньги, а в Европе просто не было такого рынка. Средства на вооружение армии сокращались, закупалось меньше различных вооружений, поэтому в целом европейская оборонная промышленность не наращивала мощь, ориентируясь преимущественно на экспорт своей продукции.

Необходимо движение сразу по всем трем направлениям — увеличение финансирования, создание военного оборонительного союза, развертывание и наращивание военного производства, что требует значительных инфраструктурных изменений. Если такое произойдет, то можно будет говорить о том, что Европа движется в сторону силы, к более тесному объединению и превращению в более серьезного игрока на евразийском пространстве, на пространстве двух континентов. Тогда станет сложнее как Путину, так и Лукашенко давить на отдельные страны Европы, развязывая региональные и локальные гибридные войны.

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