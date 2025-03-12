Путин не знает, как реагировать Дмитрий Колезев

12.03.2025, 17:58

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Дмитрий Колезев

Отношения с Трампом под угрозой.

Американцы вчера получили от украинцев согласие на прекращение огня на 30 дней и объявили, что теперь «мяч на стороне Кремля». Путину, скорее всего, не хотелось бы сейчас никакого прекращения огня: он еще недавно, в январе, говорил, что надо говорить не о паузе, которая позволила бы сторонам перегруппироваться, а о прочном мире. Российские войска, хоть и не слишком быстро, но продвигаются, украинские отступают, и последние действия администрации США только ухудшают ситуацию для Украины. Без разведывательных данных, без поставок из США Украина за несколько месяцев могла бы потерять значительно большие территории. У Путина эти месяцы в запасе есть, ситуация в российской экономике не выглядит настолько плохой, чтобы он спешил завершить войну как можно скорее (хотя слишком затягивать ее Путин тоже вряд ли хочет).

Однако если Москва не примет предложение о 30-дневном перемирии, это может поставить под угрозу хорошие отношения с Трампом, которые стратегически Путину явно важнее, чем тактические успехи в Украине. Ни Путин, ни Песков пока не прокомментировали предложение содержательно, хотя российское телевидение отнеслось к нему скептически, а Z-каналы и вовсе как к обману и разводке (тем более, что сразу после успешных переговоров с украинцами США возобновили передачу Украине разведданных и военную помощь). То есть, действительно, ВСУ может использовать это время для восстановления сил.

В последние дни российским войскам удалось добиться успехов в Курской области и войти в оккупированную украинцами Суджу (сейчас они, похоже, уже полностью ее контролируют). Это повышает шансы на прекращение огня, потому что Путину по крайней мере не придется торговаться за Курщину, что было бы для него унизительно.

Возможно, Путин еще сам не понимает, как реагировать, и ждет нового разговора с Трампом. Хотя есть много аргументов в пользу того, что он откажется от предложения о перемирии (или попытается как-то саботировать его), я думаю, что все-таки согласие Кремля возможно. Потому что ударить по рукам с Трампом — это и есть большой выигрыш, на который надеется Путин.

Дмитрий Колезев, Telegram

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