Лукашенко снял с должности главу Академии МВД 1 12.03.2025, 21:10

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Александр Васильев

Кто назначен на его место — не сообщается.

Генерал-майор милиции Александр Васильев освобожден от должности начальника Академии МВД, сообщила пресс-служба Лукашенко. Соответствующий указ политик подписал 12 марта.

Кроме снятия с должности, Васильев указом Лукашенко зачислен в распоряжение министра внутренних дел.

Как указано в официальной биографии Васильева, он начал милицейскую службу с должности оперуполномоченного в Могилеве в 1994 году, был начальником Октябрьского РОВД города, потом руководил бобруйской милицией, на должность начальника академии МВД пришел с должности главы УВД Гомельского облисполкома в июле 2021-го.

В соцсетях вуза с недавнего времени заместитель Васильева Алексей Башан назывался исполняющим обязанности по должности начальника Академии МВД.

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