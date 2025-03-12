закрыть
12 марта 2025, среда, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко снял с должности главу Академии МВД

1
  • 12.03.2025, 21:10
  • 3,798
Лукашенко снял с должности главу Академии МВД
Александр Васильев

Кто назначен на его место — не сообщается.

Генерал-майор милиции Александр Васильев освобожден от должности начальника Академии МВД, сообщила пресс-служба Лукашенко. Соответствующий указ политик подписал 12 марта.

Кроме снятия с должности, Васильев указом Лукашенко зачислен в распоряжение министра внутренних дел.

Как указано в официальной биографии Васильева, он начал милицейскую службу с должности оперуполномоченного в Могилеве в 1994 году, был начальником Октябрьского РОВД города, потом руководил бобруйской милицией, на должность начальника академии МВД пришел с должности главы УВД Гомельского облисполкома в июле 2021-го.

В соцсетях вуза с недавнего времени заместитель Васильева Алексей Башан назывался исполняющим обязанности по должности начальника Академии МВД.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип