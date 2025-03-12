CNN: В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине 1 12.03.2025, 23:21

Также возобновлен обмен разведданными между странами.

Поток оружия и обмен разведданными между США и Украиной полностью восстановлен, заявил американский чиновник.

Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, американское оружие снова поступает в Украину, а обмен разведданными между странами полностью возобновился после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что в Украину снова отправляются артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетных систем HIMARS в рамках пакетов помощи, одобренных администрацией Байдена.

Кроме того, чиновник добавил, что американские подрядчики, которые находятся в Украине для технического обслуживания, обучения и поддержки сложных систем вооружения, также возобновили свою работу. В то же время неясно, покидали ли они страну во время приостановления помощи, или оставались в Украине.

Некоторое оружие находилось в Польше, прежде чем его должны были отправить в Украину. И Польша сегодня подтвердила возобновление поставок военной помощи США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки американской помощи Украине, которые поступают через польский логистический центр в Жешуве-Ясенце, вернулись к предыдущему уровню, который наблюдался до короткой паузы.

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