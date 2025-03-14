Дрон нанес удар в 400 метрах от маршрута Путина из Ново-Огарево в Кремль 1 14.03.2025, 10:28

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Атака произошла сегодня ночью.

На следующий день после поездки специального посланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву и отказа Владимира Путина от 30-дневного перемирия московский регион РФ подвергся второй за неделю атаке с дронами.

На этот раз беспилотники залетели глубже в Москву, сообщает «Агентство. Новости».

Два из них упали недалеко от Садового кольца. Один — рядом с Кутузовским проспектом, по которому российский президент ездит из резиденции в Ново-Огарево в Кремль, а другой — рядом с метро «Шаболовская» и Шуховской башней.

Беспилотник, который упал рядом с Кутузовским проспектом, по данным Shot, попал в двухуровневую квартиру на последнем этаже дома, повреждены мебель и остекление балкона, но хозяин не пострадал. Обломки упали на козырек подъезда, от дома откололся кусок крыши.

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