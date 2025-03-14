Крупнейшие западные компании отказались от возвращения в Россию

Крупнейшие западные компании отказались от возвращения в Россию2
- 14.03.2025, 19:34
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Они упомянули о незаконных конфискациях своих активов российскими властями.
Несмотря на активизацию слухов о массовом возвращении западного бизнеса в Россию на фоне американо-российских контактов по Украине, крупнейшие из покинувших РФ компаний не подтвердили эти домыслы.
Об этом пишет The Bell (перевод — The Moscow Times), обратившийся с соответствующим запросом в адрес более чем 60 представителей бизнеса из стран Запада.
На обращение издания ответила 21 компания. Ни одна из них не дала положительный ответ на вопрос о планах по возвращению в Россию. Среди тех, кто точно не собирается возобновлять свою деятельность в РФ, — выпускающая шины компания из Финляндии Nokian Tyres, латвийский дистрибьютор электроники ELKO Group, телекоммуникационный холдинг VEON, химико-промышленная компания Henkel (Германия), нидерландский холдинг Ingka, владеющий IKEA, а также японский автоконцерн Nissan, ритейлер спортивных товаров Decathlon (Франция) и немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea.
В компаниях отметили, что для их возвращения в Россию должны случиться «фундаментальные и долговременные» перемены на геополитической арене. Также ряд компаний упомянул о незаконных с их точки зрения конфискациях своих активов российскими властями.
«Выкуп [активов по опциону] будет рассматриваться только в случае фундаментальных и долговременных изменений в геополитической ситуации. На данный момент мы этого не видим», — заявили в Henkel, подчеркнув, что компания «четко завершила» свою деятельность в РФ в 2022 году после начала войны в Украине.
«Как мы заявляли при продаже нашего российского бизнеса в 2022 году, для восстановления условий его ведения необходимо более широкое изменение политической обстановки. Мы продолжаем следить за ситуацией в России, но на данный момент не можем предоставить дополнительных комментариев», — отметили в Nissan. В Wintershall Dea сообщили, что компания продолжает судиться с Российской Федерации «для защиты своих правовых позиций» после фактической и юридической экспроприации активов.
Ряд компаний, также заявив об отсутствии планов по возвращению в Россию, отметили, что пока «наблюдают за ситуацией» в стране. Речь идет о нефтесервисной Baker Hughes — там изучат ситуацию в случае снятия санкций с РФ; Bosch — компания ведет обсуждения с «Газпром бытовые системы», но не приводит подробностей; производитель лифтов Otis — там сообщили, что сейчас еще рано говорить о возвращении.
Больше тысячи компаний, от McDonald’s до Mercedes-Benz, покинули российский рынок после начала вторжения российской армии в Украину в 2022 году, продав, передав менеджменту или отказавшись от активов в РФ. Часть из них ушли на условиях возможности обратного выкупа, другие — продали бизнес местным инвесторам вынужденно после его временного изъятия.