В Северной Македонии во время пожара в ночном клубе погиб 51 человек 2 16.03.2025, 13:06

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Что стало причиной?

В городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар в ночном клубе во время дискотеки. Погибли по меньшей мере 50 человек, пишет «Радио Свобода Европа» со ссылкой на местные медиа.

Пожар начался поздно вечером 15 марта. Возгорание произошло из-за использования пиротехники на сцене во время выступления группы DNA. В тот момент в клубе находилось около 1500 человек.

A fire broke out in a nightclub in North Macedonia with over 1,000 people inside.



According to initial reports, at least 50 people have lost their lives. pic.twitter.com/8DXmRL131c — wR (@WeReporter) March 16, 2025

По данным МВД, погиб 51 человек, более ста, в том числе несовершеннолетние, госпитализировали. Для эвакуации пострадавших привлекли бригады скорой помощи из других городов, а также вертолет, который доставлял людей в больницы в Скопье и Шпите. Многие в результате пожара получили тяжелые ожоги лица, шеи и рук, а также отравления дымом.

— Мы тесно сотрудничаем с прокуратурой и всеми другими органами, мы работаем шаг за шагом, чтобы полностью раскрыть эту трагедию, — сказал министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски. Он добавил, что «все должны нести моральную ответственность» за случившееся, а виновные, включая организаторов, предстанут пред судом.

С утра после случившегося у клуба скопилось большое количество родственников и друзей людей, которые были на концерте. Местные жители отчаянно искали своих близких. «Красный Крест» на месте составляет списки для установления личности погибших.

В заявлении прокуратуры Северной Македонии говорится, что на месте работают «все компетентные службы». Начато расследование.

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