В Беларуси запретили российские конфеты 16.03.2025, 21:25

В них нашли вещества, которых нет на этикетке.

В Беларуси введен запрет на ввоз и реализацию очередной партии сладостей российского производства. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В список опасной продукции, не допущенной к ввозу и продаже на территории республики, включены марципановые конфеты без глазури и термической обработки под названием «Марципан».

Причиной запрета стало обнаружение в конфетах превышенного содержания синтетического красителя. Как сообщили в Госстандарте, в ходе проверки было выявлено, что содержание красителя «солнечный закат» (Е110) составляет 112,7 мг/кг, что в 2,25 раза превышает максимально допустимый уровень в 50 мг/кг.

При этом, проверка не выявила наличия заявленных на этикетке других синтетических красителей (азорубин (Е122), синий блестящий FCF (Е133), красный очаровательный AC (Е129), зеленый S (Е142), желтый хинолиновый (Е104)), а также консервантов (сорбиновая и бензойная кислоты).

Ограничения на ввоз и реализацию указанных сладостей вступили в силу 11 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com