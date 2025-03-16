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В Беларуси запретили российские конфеты

  • 16.03.2025, 21:25
В Беларуси запретили российские конфеты

В них нашли вещества, которых нет на этикетке.

В Беларуси введен запрет на ввоз и реализацию очередной партии сладостей российского производства. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В список опасной продукции, не допущенной к ввозу и продаже на территории республики, включены марципановые конфеты без глазури и термической обработки под названием «Марципан».

Причиной запрета стало обнаружение в конфетах превышенного содержания синтетического красителя. Как сообщили в Госстандарте, в ходе проверки было выявлено, что содержание красителя «солнечный закат» (Е110) составляет 112,7 мг/кг, что в 2,25 раза превышает максимально допустимый уровень в 50 мг/кг.

При этом, проверка не выявила наличия заявленных на этикетке других синтетических красителей (азорубин (Е122), синий блестящий FCF (Е133), красный очаровательный AC (Е129), зеленый S (Е142), желтый хинолиновый (Е104)), а также консервантов (сорбиновая и бензойная кислоты).

Ограничения на ввоз и реализацию указанных сладостей вступили в силу 11 марта.

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