Ключевым инженерам ИИ DeepSeek запретили выезд из Китая 1 16.03.2025, 21:38

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Проект объявлен национальным достоянием.

Руководство DeepSeek, по указанию властей Китая, потребовало от некоторых ключевых сотрудников сдать заграничные паспорта, сообщает The Information; пересказ статьи приводит Habr. Проект DeepSeek был объявлен национальным достоянием и теперь находится под усиленной охраной.

Ограничение на выезд за пределы страны принято для того, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может содержать коммерческую или даже государственную тайну. Сообщается, что даже те сотрудники, которые не сдали паспорта, столкнулись с ограничениями на поездки.

«DeepSeek теперь действует в условиях жестких ограничений, установленных правительством. Некоторым сотрудникам запрещено свободно выезжать за границу, а проверка потенциальных инвесторов теперь включает участие китайских властей. Руководство компании строго соблюдает эти ограничения, поручив материнскому хедж-фонду High-Flyer хранить паспорта отдельных работников. Эти меры были введены спустя несколько недель после того, как стало известно, что китайские власти рекомендуют специалистам в сфере ИИ избегать поездок в США, опасаясь утечек коммерческой информации», — отмечает The Information.

По данным аналитиков Bloomberg, растущая популярность нейросети DeepSeek вызвала повышенный интерес инвесторов к китайскому фондовому рынку, особенно к технологическому сектору. За последний месяц в него было вложено около 1,3 трлн долларов, в том числе со стороны крупных хедж-фондов.

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